Украинская телеведущая и актриса Иванна Онуфрийчук отправилась на отдых в Африку и решила рассказать о разных моментах из отпуска.

Как сообщает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук не так давно заменила Тину Кароль в последнем сезоне шоу "Танці з зірками", это вызвало много споров и критики в сети, однако пользователи стали интересоваться и жизнью телеведущей. Сейчас она улетела с мужем-олигархом в Африку, где активно интересуется местными обычаями.

В этот раз Иванна решила порассуждать о том, как жить в кепме в самом сердце дикой природы. По ее словам, она с мужем в качестве туристов привыкла жить в отелях или личных апартаментах. Однако, в этот раз, когда они планировали поездку в Африку на сафари, то понимали, что среди вариантов интереснее будут лоджи или кемпы.

«Нам хотелось полного единения с дикой природой, поэтому проживание в условиях с базовыми удобствами нас не пугали. Напротив, было довольно забавно😄

Температура внутри почти такая же, как на улице, поэтому вечером нам приносили грелочки, беспокоились, чтобы мы не замерзли😌» - рассказала Иванна.

Она также добавила, что рядом с ними ночью всегда ходили разные животные - гиппопотамы, гиены, а по крыше кто-то мог лазить.

«Ни о какой романтике не могло идти речи Ну и самое забавное – это ванная комната и туалет со шторкой – никакой звукоизоляции 🤪🤭» - добавила телеведущая.

Ранее Politeka сообщала, что ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук на роскошном курорте заговорила о желании: "Постоянно стремлюсь к...".

Напомним, что ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук пристыдила украинцев, побывав на ферме в Швейцарии: "Возможно ли...".

Также Politeka писала, что ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук похвасталась кадрами с мужем-миллионером: "Ни за какие деньги".