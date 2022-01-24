Герой девятого сезона проекта "Холостяк" шоумен Никита Добрынин с женой Дашей Квитковой и маленьким сыном находятся сейчас на экзотическом курорте за тридевять земель от дома.

34-летний Добрынин и его 23-летняя супруга-блогерша рискнули отправиться с шестимесячным ребенком на Сейшелы, и теперь, похоже, пожинают плоды. О злоключениях вдали от дома рассказала Квиткова в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Девушка самоиронично предупредила: "Хочу сразу сказать, что мы не жалуемся, просто постоянно в шоке😂".

Далее жена Добрынина перечислила, все, что омрачило начало их отпуска. В частности, были тяжелый перелет, морская болезнь, которой Даша умудрилась переболеть несколько раз, но больше всего пара переживала за сына.

"У Льва 4 дня температура 38/38,5. Зубы, не спит, плачет, слюней в два раза больше", - рассказала Квиткова.

Чтобы убедиться, что с крохой ничего серьезного, родители даже обратились в детскую поликлинику.

Как результат, маленький Лев поправился, чего нельзя сказать о его маме.

"Решаем вопрос с малым, ему лучше, и мы такие: "Кайф". А у меня начался конъюнктивит", - пожаловалась жена экс-"Холостяка".

Отметим, Никита Добрынин стал первым и пока что единственным героем, который за все 11 сезонов "Холостяка", не только завязал серьезные отношения с победительницей проекта, но и женился на ней.

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