Арсен Мирзоян неоднократно признавался, что любит спорт, передает Politeka.net. В жизни артиста присутствует и активный отдых и ежедневные пробежки.
В своем Инстаграм певец рассказывает об успехах. В частности, в одном из новых постов Арсен Мирзоян показал результаты пробежки по заснеженному Киеву.
Артист за полчаса преодолел пять километров.
"Вчера пять, тогда и сегодня пять", - написал муж Тони Матвиенко.
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"Физкульт-привет! Обожаю снег ⛄️ #арсенмирзоян #run #snow", - добавил он в записи.
За два часа публикация собрала более 300 лайков и немного комментариев. Пользователи Сети поддерживали певца, и не только.
"Вот как бывает: зашел на кухню, мать слушает на "Авторадио" 📻 песню Арсена; вернулся в свою комнату, там на "НВ-радио" 📻 также Арсен с другой песней", "Ни дня без спорта 🔥🔥🔥❤️", "Красивый", - написали комментаторы.
Отметим, на страницу Арсена Мирзояна подписаны 52,7 тысячи пользователей Сети. Артист рассказывает о своем творчестве, а также нередко показывает семью.
Напомним, муж Тони Матвиенко Мирзоян устроил вечерний драйв и похвастался результатом
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