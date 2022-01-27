Украинский певец, муж Тони Матвиенко, Арсен Мирзоян, похвастался новым "достижением" после занятия спортом в украинской столице - в Сети поддержали артиста.

Арсен Мирзоян неоднократно признавался, что любит спорт, передает Politeka.net. В жизни артиста присутствует и активный отдых и ежедневные пробежки.

В своем Инстаграм певец рассказывает об успехах. В частности, в одном из новых постов Арсен Мирзоян показал результаты пробежки по заснеженному Киеву.

Артист за полчаса преодолел пять километров.

"Вчера пять, тогда и сегодня пять", - написал муж Тони Матвиенко.

"Физкульт-привет! Обожаю снег ⛄️ #арсенмирзоян #run #snow", - добавил он в записи.

За два часа публикация собрала более 300 лайков и немного комментариев. Пользователи Сети поддерживали певца, и не только.

"Вот как бывает: зашел на кухню, мать слушает на "Авторадио" 📻 песню Арсена; вернулся в свою комнату, там на "НВ-радио" 📻 также Арсен с другой песней", "Ни дня без спорта 🔥🔥🔥❤️", "Красивый", - написали комментаторы.

Отметим, на страницу Арсена Мирзояна подписаны 52,7 тысячи пользователей Сети. Артист рассказывает о своем творчестве, а также нередко показывает семью.

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