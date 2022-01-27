Как передает Politeka.net, Ани Лорак весной 2019-го года развелась со своим мужем - Муратом Налчаджиоглу, с которым у них есть 10-летняя дочь. Недавно, Налчаджиоглу вернулся в Киев с отдыха со своей молодой невестой Лилией. Пара отдыхала в Занзибаре, откуда делились множеством снимков. На этот раз экс-муж Лорак опубликовал новую серию фото с отдыха и сделал заявление, в котором попросил уважать его личную жизнь.
"Давайте перестанем 🛑 комментировать чужую жизнь. Это мой личный аккаунт и жизнь, давайте уважать всех людей, о которых вы говорите", — обратился к пользователям сети Мурат Налчаджиоглу.
Пользователи сети оставили несколько комментариев под публикацией экс-мужа Лорак: "Какая восхитительная пара, милые😍😍 Вы чудо", "Красивые", "Жаль Лилю", "Представляю как больно Каролине смотреть на эти фото. Она могла бы уже давно найти себе мужчину и купаться в любви, но... она не такая, как все, таких единицы, чтобы любить одного единственного", "На вид мне эта девочка очень хорошенькая и приятненькая на внешность... Желаю взаимной любви вам...", "Меня удивляют некоторые женщины, которые позволяют себе лезть в чужую жизнь, очень красивая девушка счастье им, она ни чем не хуже Каролины, успокойтесь все".
Заросший Галкин показал детали интерьера замка, в котором живет с Пугачевой: "Мальдивам и не снилось"
Полиция нашла тело звезды популярных сериалов, раскрыты детали трагедии: "Спи спокойно"
Задержан 20-летний солдат, расстрелявший сослуживцев в Днепре: первые кадры
Остановилось сердце гениальной актрисы: провела последние дни в больнице
Мужа известной украинской певицы подозревают в серьезном преступлении: "Грозит до 12 лет тюрьмы"
Ранее сообщалось, невеста экс-мужа Ани Лорак в крошечном купальнике устроила пляжные танцы с подружкой: "Весело отдыхали"
Также, невеста экс-мужа Ани Лорак впечатлила формами в миниатюрном купальнике: кадры с отдыха
Politeka рассказывала, экс-муж Лорак жестко и с матом вызверился из-за замечания его невесте: фото, которое стало причиной