Как передает Politeka.net, Ани Лорак весной 2019-го года развелась со своим мужем - Муратом Налчаджиоглу, с которым у них есть 10-летняя дочь. Недавно, Налчаджиоглу вернулся в Киев с отдыха со своей молодой невестой Лилией. Пара отдыхала в Занзибаре, откуда делились множеством снимков. На этот раз экс-муж Лорак опубликовал новую серию фото с отдыха и сделал заявление, в котором попросил уважать его личную жизнь.

"Давайте перестанем 🛑 комментировать чужую жизнь. Это мой личный аккаунт и жизнь, давайте уважать всех людей, о которых вы говорите", — обратился к пользователям сети Мурат Налчаджиоглу.

Пользователи сети оставили несколько комментариев под публикацией экс-мужа Лорак: "Какая восхитительная пара, милые😍😍 Вы чудо", "Красивые", "Жаль Лилю", "Представляю как больно Каролине смотреть на эти фото. Она могла бы уже давно найти себе мужчину и купаться в любви, но... она не такая, как все, таких единицы, чтобы любить одного единственного", "На вид мне эта девочка очень хорошенькая и приятненькая на внешность... Желаю взаимной любви вам...", "Меня удивляют некоторые женщины, которые позволяют себе лезть в чужую жизнь, очень красивая девушка счастье им, она ни чем не хуже Каролины, успокойтесь все".

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