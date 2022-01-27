Тина Кароль много снимается, но не забывает уделять время соцсетям, сообщает Politeka.net. В своем Инстаграм звезда показывает, как выглядит, а также рассказывает о творчестве.
В новом стори Инстаграм певица и вовсе решила удивить внешностью. Звезда разместила снимок, сделанный 1 января этого года. Тина Кароль удивила внешностью с большими губами. Все из-за интересного ракурса, который артистка выбрала - она поднесла близко камеру, и сняла себя снизу.
Снимок сразу разместили в одной из фан-групп певицы.
"Новый #challenge от Тины❤ "Первое фото в году". Отмечай Тину и покажи свое первое фото в этом году", - написали авторы публикации.
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За полчаса публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.
"❤️❤️❤️", "👏😍", - написали пользователи Сети.
Отметим, на настоящую страницу Тины Кароль в Инстаграм подписаны 1,8 миллиона пользователей Сети. Посты звезды часто вызывают ажиотаж. По распространенным данным, считается, что у певицы самая большая фан-база в Украине.
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