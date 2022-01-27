Украинская певица, актриса и телеведущая Надежда Мейхер, которая была одной из самых ярких участниц группы "ВИА Гра", впечатлила видом в необычном платье.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Надежда Мейхер опубликовала чувственное фото, которое свело поклонников с ума. Певица предстала в платье с огромными вырезами, которое оставило открытыми ее хрупкие плечи. Артистка искусила публику, приняв соблазнительную позу, а полупрозрачное кружево добавило образу особого шарма.

Как известно, Мейхер является основательницей собственного бренда одежды. Она не только придумывает наряды, но и регулярно демонстрирует их на себе. Ее наряды ориентированы на женщин с пышными формами.

Отметим, что после ВИА Гры Надежда Мейхер успела себя попробовать на разных поприщах. Она снималась в кино, дважды участвовала в проекте «Танцы со звездами», а также гастролировала по Украине, устраивая вечера поэзии. У себя в Инстаграм артистка нередко делится стихами собственного сочинения.

Напомним, что Надежда Мейхер очаровала чувственным видом в платье с перьями: «Богиня любви».

Как сообщала Politeka, Надежда Мейхер в алом пеньюаре показала необычное тату: фото.

Также Politeka писала, что Мейхер показала эффектное платье, рассказав, чем вдохновлялась при его создании.