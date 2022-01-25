39-річна Мейхер опублікувала архівний знімок у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. Брюнетка частенько радує фанатів пікантними кадрами, тому не дивно, що вирішила нагадати про себе таким яскравим способом.

Мейхер позувала на знімку на подушках дивана. Для фотосесії Надія вибрала червоний пеньюар. Для більшого ефекту екс-зірка "ВІА Гри" задерла поділ, показавши свої стрункі ніжки. В очі відразу ж кидається незвичайне тату на лівому стегні.

Раньше Мейхер розповідала про свої татуювання. Їх у неї два, і вони складають єдиний ансамбль. Прикрасити своє тіло зірка зважилася будучи ще зовсім молоденькою, коли їй було близько 22 років. Надія зізнавалася, що років зо два виношувала ідею зробити тату на куприку і нозі.

"Для тату на куприку вибрала картинку серця, оповитого терновим вінком. Над ним розвивається полум'я, а знизу стікає крапелька крові. На той момент цей образ був органічний зі мною. В продовження теми з'явилося друге татуювання - терновий вінок на нозі", - ділилася екс-"ВІА Гра".

Пару раз красуні доводилося робити корекцію своїх татуювань.

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