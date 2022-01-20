Як пише Politeka.net, артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Мейхер давно відома не тільки як співачка, але ще і як актриса, а також засновниця власного бренду одягу. Знаменитість не тільки придумує вбрання, але і любить їх демонструвати на собі.
У новій публікації Мейхер розповіла, що часто помічає, як люди мистецтва надихаються творами минулого.
"Давно стала спостерігати, як в різних творчих напрямках, проявлялися інтереси до минулого часу", - зауважила співачка.
Вона зізналася, що теж не стала винятком.
"Якщо стиль одягу - то часто черпаю натхнення в східному географічному напрямку, як правило кімоно, або Арабські стилістичні елементи", - поділилася Мейхер.
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На фото вона позувала в новій червоній сукні власного виробництва. Вільний наряд кокетливо спадав з її плечей, а глибокий розріз на спідниці виглядав дуже ефектно.
Шанувальник Мейхер не змогли пройти повз її поста.
"Найкрасивіша з ВІА Гри", "обожнюю ВІА Гра, де була Надія Мейхер", "мене найбільше надихають спроби зазирнути і передбачити майбутнє", "Звичайно, аля 90-ті кроси, бейсболка і музика на плеєрі в основному Євроденс", "шикарне", - пишуть люди.
Нагадаємо, екс-ВІА Гра Мейхер полонила чуттєвим виглядом у сукні з пір'ям.
Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Мейхер здивувала сміливим образом в сітчастих колготках.
Також Politeka писала, що екс-ВІА Гра Мейхер в сміливому вбранні показала роги в новій фотосесії.