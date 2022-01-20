Відома українська співачка і колишня солістка ВІА Гри Надія Мейхер розповіла про те, де знаходить натхнення для створення нових нарядів з власної колекції.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Мейхер давно відома не тільки як співачка, але ще і як актриса, а також засновниця власного бренду одягу. Знаменитість не тільки придумує вбрання, але і любить їх демонструвати на собі.

У новій публікації Мейхер розповіла, що часто помічає, як люди мистецтва надихаються творами минулого.

"Давно стала спостерігати, як в різних творчих напрямках, проявлялися інтереси до минулого часу", - зауважила співачка.

Вона зізналася, що теж не стала винятком.

"Якщо стиль одягу - то часто черпаю натхнення в східному географічному напрямку, як правило кімоно, або Арабські стилістичні елементи", - поділилася Мейхер.

На фото вона позувала в новій червоній сукні власного виробництва. Вільний наряд кокетливо спадав з її плечей, а глибокий розріз на спідниці виглядав дуже ефектно.

Шанувальник Мейхер не змогли пройти повз її поста.

"Найкрасивіша з ВІА Гри", "обожнюю ВІА Гра, де була Надія Мейхер", "мене найбільше надихають спроби зазирнути і передбачити майбутнє", "Звичайно, аля 90-ті кроси, бейсболка і музика на плеєрі в основному Євроденс", "шикарне", - пишуть люди.

Нагадаємо, екс-ВІА Гра Мейхер полонила чуттєвим виглядом у сукні з пір'ям.

Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Мейхер здивувала сміливим образом в сітчастих колготках.

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