Як пише Politeka.net, в Instagram у Надії Мейхер з'явилося дуже чуттєве фото.
"Згадалися рядки…
"Слова смолкали на устах,
Мелькал смычок, рыдала скрипка,
И возникала в двух сердцах
Безумно-светлая ошибка…",- процитувала співачка Бальмонта.
За її словами, з поетичної точки зору всі ми допускаємо помилки і незворотність, але в своєму житті вона неодноразово стикалася з тим, що помилкою називають ті події і вчинки, про які люди шкодують.
"Але як тільки ми починаємо крок за кроком усвідомлювати, що будь-яке з перерахованого нам дається не просто так, або ми притягуємо щось у своє життя, в цей самий момент в нашу свідомість, тіло починає просочуватися свобода", - додала Мейхер.
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У коментарях їй залишили масу теплих слів.
"Богиня любові і краси", «яка крута», «Ти просто неймовірна жінка», «яскрава така», «Супер», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Мейхер звернулася до українців з сильними словами: "Дозвольте собі...".
Також Politeka писала, що Мейхер зачарувала сміливим образом в сітчастих колготках:"Надя, захоплююся".
А ще Politeka повідомляла, що Мейхер в сміливому образі показала роги:"Ох, Надя...".