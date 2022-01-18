Популярна співачка, екс-солістка групи ВІА Гра Надія Мейхер вразила виглядом в ефектній сукні з пір'ям, змусивши шанувальників говорити про себе.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Надії Мейхер з'явилося дуже чуттєве фото.

"Згадалися рядки…

"Слова смолкали на устах,

Мелькал смычок, рыдала скрипка,

И возникала в двух сердцах

Безумно-светлая ошибка…",- процитувала співачка Бальмонта.

За її словами, з поетичної точки зору всі ми допускаємо помилки і незворотність, але в своєму житті вона неодноразово стикалася з тим, що помилкою називають ті події і вчинки, про які люди шкодують.

"Але як тільки ми починаємо крок за кроком усвідомлювати, що будь-яке з перерахованого нам дається не просто так, або ми притягуємо щось у своє життя, в цей самий момент в нашу свідомість, тіло починає просочуватися свобода", - додала Мейхер.

У коментарях їй залишили масу теплих слів.

"Богиня любові і краси", «яка крута», «Ти просто неймовірна жінка», «яскрава така», «Супер», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Мейхер звернулася до українців з сильними словами: "Дозвольте собі...".

Також Politeka писала, що Мейхер зачарувала сміливим образом в сітчастих колготках:"Надя, захоплююся".

А ще Politeka повідомляла, що Мейхер в сміливому образі показала роги:"Ох, Надя...".