Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук прославилась еще во время участия во втором сезоне вокального шоу, а в следующем сезоне "Х-фактора" смогла одержать победу. Сейчас исполнительница продолжает заниматься карьерой и активно ведет Инстаграм.
В этот раз Аида рассказала о сыне, о котором у нее часто спрашивают поклонники. По ее словам, она очень его любит и он часть ее жизни, хоть она редко о нем говорит, так как старается уважать его личное пространство.
Аида утверждает, что стремиться показать ему возможности и научить искать себя, а что самое важное, находить. Сейчас Максим уже на взрослом этапе - обучении профессии.
«Я очень горжусь его самостоятельностью, хоть и редко о нем говорю. Максим выбрал быть переводчиком, причем взялся за несколько языков, что мне кажется, довольно непросто. Я думаю во многом повлияло мое виденье будущего, но все таки решение принимал он сам.
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Во мне часто бороться две мамы: первая мама «так лучше» и вторая мама «он сам решит»😄 А как у вас? Хочу услышать ваши истории🧐» - высказалась Аида.
Поклонники поддержали:
«Класнючие 😍❤️; Прекрасная семья😍; Какой он у вас уже взрослый стал! Ваша Поддержка и опора😍🙏; Классная мама)); Хороший парень, видно))); это отлично-одна мама подскажет, направит)) вторая-даст возможность подумать и принять решение)) главное, что нет напора, давки, насилия 🔥».
Также можно заметить, что Аида Николайчук изменила образ. Если зрителям "Х-Фактора" она запомнилась блондинкой, то сейчас певица перекрасилась в натуральный цвет, чем очень довольна.
«Параллельно пока пишемся, я не могу нарадоваться тому, что теперь я не блондинка», - отметила Аида Николайчук.
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