Как сообщает Politeka.net, на официальной странице украинского блогера и журналистки Светланы Махничевой, которая больше известна украинским зрителям под юмористическим образом Ларисы Сергеевны Хапуги, появились кадры интервью с Владимиром Остапчуком и Ольгой Сумской.

"Ну шо? Пора вже дєлать настоящій шоу-бізнес! 😈", - написала Лариса Хапуга.

Вероятно, Хапуга пообщалась с Остапчуком и Сумской на премьере фильма "Любовь и блогеры", в котором также снялась сама.

Напомним, что недавно состоялась премьера комедии Владимира Остапчука "Любовь и блогеры", в котором Ольга Сумская сыграла роль директора Дома культуры Тамару.

"Моя кума меркнет по сравнениюс тобой 😂 ", - написал Ричард Горн.

"Надеюсь, твоя кума Мадонна 😂 ", - ответила Лариса Хапуга.

"Уже весну так не ждем, как эфиры с вами, уважаемая!", "ХАПУГА ЛАРИСА ПРОСТО ЛУЧШАЯ ВО ВСЕМ! ❤️ ГОЛОСУЕМ! 😂❤️🔥👏", "Ваши ногти в фильме это что-то и блестящий платок это что-то, классно", "Это будет бимба 😂 ", "Жду 🔥❤️😍", - написали поклонники.

Ранее Politeka сообщала, что "Что же вы такая глупенькая и злая": жена Остапчука после откровений о своих диагнозах не выдержала обид.

Напомним, что трижды вакцинированный Остапчук получил результаты теста на коронавирус: "Как же я задолбался".

Также Politeka писала, что 55-летняя "Роксолана" Сумская удивила нарядом в публичном месте: "В домашнем".