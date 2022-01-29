Как сообщает Politeka.net, на официальной странице украинского блогера и журналистки Светланы Махничевой, которая больше известна украинским зрителям под юмористическим образом Ларисы Сергеевны Хапуги, появились кадры интервью с Владимиром Остапчуком и Ольгой Сумской.
"Ну шо? Пора вже дєлать настоящій шоу-бізнес! 😈", - написала Лариса Хапуга.
Вероятно, Хапуга пообщалась с Остапчуком и Сумской на премьере фильма "Любовь и блогеры", в котором также снялась сама.
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Напомним, что недавно состоялась премьера комедии Владимира Остапчука "Любовь и блогеры", в котором Ольга Сумская сыграла роль директора Дома культуры Тамару.
"Моя кума меркнет по сравнениюс тобой 😂 ", - написал Ричард Горн.
"Надеюсь, твоя кума Мадонна 😂 ", - ответила Лариса Хапуга.
"Уже весну так не ждем, как эфиры с вами, уважаемая!", "ХАПУГА ЛАРИСА ПРОСТО ЛУЧШАЯ ВО ВСЕМ! ❤️ ГОЛОСУЕМ! 😂❤️🔥👏", "Ваши ногти в фильме это что-то и блестящий платок это что-то, классно", "Это будет бимба 😂 ", "Жду 🔥❤️😍", - написали поклонники.
Ранее Politeka сообщала, что "Что же вы такая глупенькая и злая": жена Остапчука после откровений о своих диагнозах не выдержала обид.
Напомним, что трижды вакцинированный Остапчук получил результаты теста на коронавирус: "Как же я задолбался".
Также Politeka писала, что 55-летняя "Роксолана" Сумская удивила нарядом в публичном месте: "В домашнем".