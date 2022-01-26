Народна артистка України Ольга Сумська поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, знаменита актриса Ольга Сумська, яка вже майже 40 років радує шанувальників своєю грою в кіно і театрі, показала нові кадри на своїй сторінці в Instagram.

Зараз Ольга Сумська їздить містами України з виставою»любов і голуби". У нових сторіс актриса поділилася кадрами, знятими в Кропивницькому.

"Раїса Захарівна в домашньому", - підписала кадр Сумська, на котрому постала в червоному халаті і тапочках.

Засвітила актриса і ще один образ з вистави.

Вона вбралася в бірюзовий костюм, доповнивши його червоними чобітьми, сумочкою і картатим беретом.

Сумська подякувала глядачам, і записала відео в коридорі театру, розповівши про цікавий елемент інтер'єру.

"Це легендарне дзеркало, там де любувалася на себе Марія Заньковецька", - розповіла актриса.

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