Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 37-річний український шоумен, телеведучий і актор Володимир Остапчук, який Чи не першим в Україні отримав бустерну дозу вакцини, показала результат тесту на covid-19 .

"Як же я задовбався здавати тести кожен день, але що поробиш», - написав телеведучий.

Володимир Остапчук пояснив, чому так часто здає тести.

"По-перше, робота. Або корпоративи, або зйомка - я хочу бути впевнений, що все в порядку. По-друге, для виїзду за кордон. Так що-здаю практично щодня. І так, вакцинація на жаль не дає гарантію, що не захворієш. А враховуючи, зі скількома людьми я спілкуюся кожен день, і з нашим рівнем поширення Omicron - я хочу бути впевнений, що нікого не заражу», - пояснив телеведучий.

Зазначимо, за добу 26 січня 2022 року коронавірус в Україні виявили у 32 393 осіб, що є рекордним показником з початку пандемії.

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