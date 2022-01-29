Известная украинская телеведущая Леся Никитюк в слезах рассказала поклонникам, что ее единственное комнатное растение почему-то погибло, что очень сильно ее расстроило.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram, где за ней следят почти четыре миллиона людей, известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая на Новом канале ведет шоу "Кто сверху?" вместе с Сергеем Притулой, часто рассказывает своим поклонникам о своих буднях и делится планами.

На этот раз расстроена Леся пожаловалась поклонникам, что ее единственный кактус погиб.

"Ну за что? Умер мой масик...", - сказала телеведущая.

Леся Никитюк заметила, что это кактус был ее единственным комнатным растением. Более того, за 8 лет ни одно из растений не выжило в доме ведущей.

Заметим, что телеведущая Леся Никитюк родом из Хмельницкого, куда часто ездит в гости, но уже много лет живет в Киеве. В одном из интервью она призналась, что недавно приобрела свое небольшое жилье в столице.

Ранее Politeka сообщала, что "Холостяк" Заливако, танцор Поляковой, Андре Тан и другие засмотрелись на Никитюк: "Выходи замуж уже".

Напомним, что расстроена Леся Никитюк пожаловалась на неудачу после приезда в Киев: "Будет ломать двери".

Также Politeka писала, что Никитюк в ярком боди смутила женатых Притулу и Юрия Ткача: "Стилист нашел вариант".