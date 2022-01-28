Відома телеведуча Леся Нікітюк хвалилася довжиною ніг у сяючому боді на програмі "Хто зверху?" і здивувала виглядом Сергія Притулу та Юрія Ткача.

Як передає Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Никитюк, яка веде шоу "Хто зверху" зі своїм колегою Сергієм Притулою поділилася новими сторіз на своїй сторінці в Instagram. В одному з випусків шоу, де запрошеним гостем був Юрій Ткач. Нікітюк з'явилася в шикарному образі. На телеведучій незвичайний сяючий боді фіолетового кольору, який з одного боку показує ідеальну фігуру Нікітюк, а з іншого навпаки, її приховує.

"По-перше, мій костюм був спортивним. У мене просто талія не особливо прокачана, тому стиліст знайшов варіант", — пожартувала Леся Нікітюк.

Вона вийшла в середину залу і продемонструвала довжину своїх ніг, чим вразила одружених і Сергія Притулу, і Юрія Ткача, які не змогли стримати слів.

"З одного боку спортивний, а з іншого дуже красиво", — підмітили Сергій Притула і Юрій Ткач.

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