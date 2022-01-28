Як передає Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Никитюк, яка веде шоу "Хто зверху" зі своїм колегою Сергієм Притулою поділилася новими сторіз на своїй сторінці в Instagram. В одному з випусків шоу, де запрошеним гостем був Юрій Ткач. Нікітюк з'явилася в шикарному образі. На телеведучій незвичайний сяючий боді фіолетового кольору, який з одного боку показує ідеальну фігуру Нікітюк, а з іншого навпаки, її приховує.
"По-перше, мій костюм був спортивним. У мене просто талія не особливо прокачана, тому стиліст знайшов варіант", — пожартувала Леся Нікітюк.
Вона вийшла в середину залу і продемонструвала довжину своїх ніг, чим вразила одружених і Сергія Притулу, і Юрія Ткача, які не змогли стримати слів.
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"З одного боку спортивний, а з іншого дуже красиво", — підмітили Сергій Притула і Юрій Ткач.
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