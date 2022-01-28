Как сообщает Politeka.net, впервые за долгое время решила показать свои будни - как проходит ее день, чем она занимается в поездках, какой бывает до концертов и после. Причем исполнительница не стала комментировать неожиданный пост. Как правило, на ее странице в Инстаграм лишь постановочные кадры.

На фото Тина показала, как проходил ее январь – первый месяц этого года, в котором звезда планирует презентовать поклонникам нечто новое. Как оказалось, будни артистки проходили по классическому сценарию: путешествия перед гастролями, отдых во время поездок, перекусы и подготовки к концертам. В перерывах Тина читала.

«Мой январь» - коротко пишет Кароль.

«Мне не кажется? Это лайф пост? ВАУУУУ💔; фотки невероятные, такие живые 🤍; Душевный январь получился🥰😍;как мы соскучились по таким живым постам 💔🥺 вот это да; Как давно я не видела у Тины таких простых и красивых фото 🤍; Тина, а можете поделиться своим топом из книг для прочтения ? Очень интересно 😍🥰; Как неожиданно, можно так каждый месяц😍; Вааааау🔥 отдыхайте больше ❤️; Вот такие фотки самые тёплые и душевные?» - отвечают в сети.

Также Кароль опубликовали короткое романтичное видео со звездой и молодым красавцем, который поздравляет ее с днем рождения.

В ролике Тина появилась, как оказалось, со своим пиар-менеджером Павлом Орловым, с которым работает много лет. Похоже, у певицы с ее работником сложились теплые дружеские отношения, поэтому он так трогательно поздравил ее с праздником.

Напомним, Тина Кароль, которую в "Голосі країни" заменили Поляковой, появилась в другом шоу: "Скажу честно...".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль в вечернем платье влепила "пощечину" известному ведущему: "Не связывайся с ней".

Также Politeka писала, что Тина Кароль после трагедии с мужем больше не празднует дни рождения: "Как только мы начали бороться...".