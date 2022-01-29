Победительница реалити-шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако Анна Богдан ответила на вопросы поклонников о тревожной ситуации, которая сложилась в Украине.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 29-летняя модель и турагент Анна Богдан, которая стала избранницей главного героя реалити-шоу "Холостяк" Михаила Заливако, часто общается со своими поклонниками и отвечает на их вопросы.

На этот раз Анну Богдан спросили о том, "собрала ли она уже" тревожный чемодан" и как относится к тому, что происходит в стране". Богдан решилась ответить на вопрос.

"Нет, верю, что все будет хорошо 🙏 Очень люблю свою страну и хочется жить мирно", - сказала избранница "Холостяка".

Заметим, что сейчас в Сети активно ширится информация о возможном наступлении России на Украину, что сильно беспокоит граждан нашего государства. Сейчас многие уже начали говорить о сборе так называемого "тревожного чемодана".

Ранее Politeka сообщала, что экс-"Холостяк" Заливако подколол Анну Богдан в ресторане из-за прически: "Ананас".

Напомним, что новый "Холостяк" Топольский после завершения съемок показал фото, которое говорит о многом: "Эх, влюбился".

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина после родов хвастнула фигурой в необычном купальнике: "Какая ты...".