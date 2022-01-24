Як передає Politeka.net, Микита Добринін разом зі своєю дружиною і переможницею 9-го сезону проєкту "Холостяк" Даша Квіткова вирушили відпочивати на Сейшельські острови разом зі своїм сином Левом, якому вже півроку. На своїй сторінці в Instagram Даша Квіткова похвалилася видом на тлі океану.
На дружині Добриніна шикарний білий купальник, який підкреслює її пишні форми.
"Я пам'ятаю, як рік тому, будучи вже вагітною, ми зустрічали заходи на Мальдівах і уявляли, як будемо милуватися неймовірними заходами з нашою маленькою людиною
так хочеться, щоб він посміхався завжди, наситився цією красою, дихав морським повітрям і захоплено скрикував побачивши нас.
і як ми жили раніше без його очей, без його обіймів і поцілунків", - висловилася Даша Квіткова.
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Шанувальники дружини Добриніна залишили під фото безліч коментарів: "Які гарненькі", "Вау 🔥 🔥 🔥 яка ти крута, дуже класна фігура", "Мрії збуваються", "Які ви красиві!".
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