Як пише Politeka.net, успішний бізнесмен Олександр Топольський, який головним героєм нового сезону шоу" Холостяк", поділився новим знімком на своїй сторінці в Instagram.

Зйомки проекту нещодавно закінчилися, і Топольський опублікував фото. на якому виглядає щасливим, що підштовхнуло користувачів мережі до думки, що він таки зустрів свою любов.

"Посміхаюся тобі, людина. І хоч Я тебе не знаю, все одно посміхаюся) Любов врятує світ, чи не так?"- написав "Холостяк".

Пост активно коментують.

"Посміхайтеся, значить все ок, і ви зустріли ту єдину, яка і викликає у Вас цю посмішку», «красива посмішка 😍 не тільки любов врятує світ. Людські якості і людський фактор особливо впливають на порятунок світу», «шикарна посмішка і красивий чоловік», «Ех, закохався», - пишуть в коментарях.

Лайк публікації поставив і ведучий проекту "Холостяк" Григорій Решетник.

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