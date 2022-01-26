Як пише Politeka.net, успішний бізнесмен Олександр Топольський, який головним героєм нового сезону шоу" Холостяк", поділився новим знімком на своїй сторінці в Instagram.
Зйомки проекту нещодавно закінчилися, і Топольський опублікував фото. на якому виглядає щасливим, що підштовхнуло користувачів мережі до думки, що він таки зустрів свою любов.
"Посміхаюся тобі, людина. І хоч Я тебе не знаю, все одно посміхаюся) Любов врятує світ, чи не так?"- написав "Холостяк".
Пост активно коментують.
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"Посміхайтеся, значить все ок, і ви зустріли ту єдину, яка і викликає у Вас цю посмішку», «красива посмішка 😍 не тільки любов врятує світ. Людські якості і людський фактор особливо впливають на порятунок світу», «шикарна посмішка і красивий чоловік», «Ех, закохався», - пишуть в коментарях.
Лайк публікації поставив і ведучий проекту "Холостяк" Григорій Решетник.
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