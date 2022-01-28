Как сообщает Politeka.net, на официальной странице студии "Квартал 95" в Instagram сообщили о премьере нового сериала "Дом Бобринских", которая запланирована на 21:45 31 января. Сериал, в котором сыграл 62-летний известный украинский актер театра и кино Станислав Боклан и победитель шоу "Танці з зірками", актер Артур Логай, покажут на телеканале "1+1".

"Друзья, уже 31 января вас ждет еще одна громкая премьера от Студии "Квартал 95"! Со следующего понедельника на 1+1 стартует наш новый комедийный сериал "Дом Бобринских", - написали на странице.

За немного фантастическим сюжетом, во время проведения спиритического сеанса Александр Бобринский случайно переносит с 1890 года своего прапрапрадеда графа Андрея Бобринского и они начинают жить вместе.

В сети уже начали активно обсуждать новый сериал, одновременно отмечая сходство нового творения "Квартал 95" с российским сериалом "Гусар".

"А вот и "Гусар" подъехал 😁😁 ", "Как-то очень напоминает "Гусара", "Мне кажется или в Украине закончились актеры? Что ни фильм, сериал то одни и те же...", " 🔥 Ну наконец-то!!!! А то и посмеяться не над чем! 😁 Жду с нетерпением!!! 😍 , "Что-то нового не могут придумать. Так значит надо подсмотреть к соседям 😂 ", "Что не сериал, так и плагиат", - написали украинцы.

Кроме этого на странице уже показали видео нового сериала.

"Я конечно люблю квартал, но заниматься плагиатом это уже не очень хорошо (((((", "Гусар" по-украински? 😂 ", "Так это же" Гусар", один в один", "Копия сериала" Гусар", "Пародия на" Гусар 👏👏👏 👏 ", - отметили комментаторы.

Ранее Politeka сообщала, что Ткач и Елена Кравец устроили громкие "разборки", Сердючка тоже в деле: "Это наша поляна".

Напомним, что грядет скандал вокруг нового сериала "Квартал 95" с Логаем в главной роли: "Да это же "Гусар" один в один".

Также Politeka писала, что Ткач из "Квартал 95" показал, как спасается от холода после возвращения в Украину: "Мерзнет лысина...".