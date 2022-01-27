Анастасія Приходько - співачка, любляча дружина і багатодітна мама, передає Politeka.net. Зірка народила трьох дітей старшу дочку Нанну в попередньому шлюбі, і синів, Гордія і Луку, від бізнесмена Олександра. Наймолодша дитина з'явилася на світ всього десять місяців тому.
У своєму Instagram зірка нерідко показує дітей і розповідає свої секрети. В цей раз Анастасія Приходько поділилася, чим годує малюка, коли немає часу на підготовку. Виявляється, артистка купує паучі (дитячі пюре), які також зручні під час прогулянок.
"На прогулянці Лука їсть павучі сам, вони дуже зручні, м'які, їх легко тримати в маленьких ручках і вчиться їсти самостійно. Ну а вдома я ще іноді йому допомагаю:)", - написала зірка.
За словами Анастасії Приходько, дитині подобаються пюре зі смаком яблуко-абрикос, а найулюбленіші - лісові ягоди.
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Публікація співачки швидко зібрала сотні лайків і трохи коментарів.
"🙌Нехай росте здоровеньким 😇 і щасливим Вам до радості 😍", " крихітка мамин!!!!😍 Смачного, малюк!!!!!",- написали користувачі Мережі.
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