Суддя "Співають всі" і співачка Анастасія Приходько, яка була учасницею конкурсу "Євробачення", показала, як діти відреагували на подарунки на Старий Новий Рік.

Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною українською співачкою, яка брала участь на конкурсі "Євробачення". У зірки є троє дітей, останній з яких з'явився на світ на початку 2021 року. Нещодавно артистка повернулася з творчої паузи і записала пісню "Подруга". Не забуває Анастасія і про Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На нових сторіс Анастасія показала, які подарунки підготувала для дітей на Старий Новий Рік. Як виявилося, Приходько вирішила подарувати нові гаджети, щоб діти могли грати в ігри.

"Щоб ви розуміли, поруч лежать їхні телефони))) але для ігор потрібен був інший телефон. Головне, вони мені показали який повинен бути андроїд)) Просто подивіться, скільки радості", - написала Приходько.

Після того, як діти відкрили коробки, Анастасія показала їх радість.

"Я менше раділа, коли дізналася що їду на Євробачення. Старий Новий рік ще краще, ніж Новий рік я так зрозуміла", - написано було на кадрах.

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