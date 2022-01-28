Как пишет Politeka.net, Ирина Билык является успешной украинской певицей, которая получила звания Заслуженной и Народной артистки Украины. Звезда в интервью Маше Ефросининой в программе "Мой секрет" рассказала о своем первом гражданском муже Юрием Никитиным.

"У Юрия ну какая-то была такая мания не рассказывать, что мы вместе. Он говорил, что у меня много поклонников, что мужчины говорят "секс-символ". Поэтому, давай не будем никому говорить, что мы вместе. Он был продюсер, менеджер, музыкант, все что угодно, помощник. И так 8 лет мы были вместе", - рассказала Билык о Никитине.

Ефросинина отметила, что до ЗАГСа пара так и не дошла.

"Я мечтала, что он мне предложит и сделает эту свадьбу 8 лет. Вот сколько мы жили...", - поделилась Билык.

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