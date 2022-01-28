Украинская телеведущая и актриса Иванна Онуфрийчук, которая провела с мужем отпуск в Африке, рассказала о его завершении.

Как сообщает Politeka.net, Иванна Онуфрийчук стала заметно известнее и популярнее после своего участия в роли ведущей на танцевальном шоу, в котором была заменой Тины Кароль. Причем теперь у девушки есть своя аудитория, которой она рассказывает о своих буднях.

«Доброй ночи! Мы обязательно вернемся, но уже других составом!» - интригующее подписала Иванна, в словах которой некоторые рассмотрели намек на возможное пополнение в семье.

Отметим, о личной жизни Иванна уже говорила не раз, рассказывая историю знакомства с мужем и о том, как они стали общаться и влюбляться друг в друга. Сейчас они активно путешествуют, а также посещают разные экскурсии. В Африке пара провела несколько дней, а также успела сменить несколько локаций, чтобы успеть увидеть интересные места.

Также на предыдущих сторис ведущая показала, с кем целовалась, пока муж смотрел.

На фотографии Иванна стояла возле жирафы, которая что-то ела из ее рук. Звезда надела мини-юбку и топик, которое было чуть ниже бедер.

На второй фотографии Онуфрийчук уже была с несколькими животными. Также Иванна решила порассуждать о том, как жить в кепме в самом сердце дикой природы. По ее словам, она с мужем в качестве туристов привыкла жить в отелях или личных апартаментах. Однако, в этот раз, когда они планировали поездку в Африку на сафари, то понимали, что среди вариантов интереснее будут лоджи или кемпы.

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