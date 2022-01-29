Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является успешной украинской певицей и бывшей солисткой группы "Время и Стекло". Артистка сейчас занята активно сольной карьерой, а также участвует в качестве судьи в проекте "Голос країни", где со своим подопечным Сергеем Лазановским стала победителем в прошлом году. Также звезда ведет блог в Инстаграм, где в этот раз похвасталась новым образом.
На фото Надя была в водолазке и джинсовых штанах. Образ звезда дополнила стильными кроссовками. Артистка сделала селфи позируя перед зеркалом.
"Заставить себя одеваться зимой в обтягивающее - целый вызов для меня. А потом такая смотрю и нравится...", - написала Дорофеева.
А до этого Надя сделала репост своей фотографии, на которой стояла в белых трусиках и блузе.
Галкин, засняв жующую Аллу Пугачеву на домашней кухне, показал, что они едят "Сколько той жизни"
Жена Павлика вышла на связь после долгого молчания и рассказала о случившемся: "Хочу попросить прощения..."
Утонувшую на Крещение женщину нашли, жуткие кадры: "тело было в 150 метрах от..."
Поседевший Мирзоян засветил честное фото Матвиенко без макияжа: «Ну как же…»
Утонул маленький сын олигарха, все случилось на глазах у брата: «Хватило минуты»
"И никто не виноват, что теряли мы контроль...", - начиналась публикация.
Напомним, сестры-красотки из "Голосу країни" неожиданно превзошли Wellboy
А еще Politeka сообщала, что Позитив после распада "Время и Стекло" метит в "Голос країни" рядом с Дорофеевой
Также Politeka сообщала, что Дорофеева в кружеве показала, почему стоит завидовать Дантесу