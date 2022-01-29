Надя Дорофеева, которая была солисткой группы "Время и Стекло", показала стильный образ, похваставшись фигурой в обтягивающем наряде.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является успешной украинской певицей и бывшей солисткой группы "Время и Стекло". Артистка сейчас занята активно сольной карьерой, а также участвует в качестве судьи в проекте "Голос країни", где со своим подопечным Сергеем Лазановским стала победителем в прошлом году. Также звезда ведет блог в Инстаграм, где в этот раз похвасталась новым образом.

На фото Надя была в водолазке и джинсовых штанах. Образ звезда дополнила стильными кроссовками. Артистка сделала селфи позируя перед зеркалом.

"Заставить себя одеваться зимой в обтягивающее - целый вызов для меня. А потом такая смотрю и нравится...", - написала Дорофеева.

А до этого Надя сделала репост своей фотографии, на которой стояла в белых трусиках и блузе.

"И никто не виноват, что теряли мы контроль...", - начиналась публикация.

Напомним, сестры-красотки из "Голосу країни" неожиданно превзошли Wellboy

А еще Politeka сообщала, что Позитив после распада "Время и Стекло" метит в "Голос країни" рядом с Дорофеевой

Также Politeka сообщала, что Дорофеева в кружеве показала, почему стоит завидовать Дантесу