Роман Сасанчин в конце декабря прошлого года стал отцом, пишет Politeka.net. Певец старается помогать супруге, Иванне, с ребенком, но у него не всегда находится время.
На днях пара поссорилась из-за того, что артист не пришел домой на помощь. Об этом Иванна сообщила в Инстаграм, признавшись, что расстроилась и не хочет видеть мужа.
К счастью, молодые супруги нашли общий язык, и 27 января уже появились вместе. В их семье произошло важное событие - крещение дочки Элизабет. На видео девушка укачивала малышку под музыку. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
"Это безграничная любовь❤️", - написала жена Романа Сасанчина.
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Публикация быстро собрала много просмотров и комментариев.
"Зайчики 😍 Элизабет просто няшка ❤️", "Поздравляю с Крещением Доченька❤️❤️❤️ Вы Красавицы❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "Очень красивые 😍😍😍 красавицы😍😍👏👏❤️❤️", "Приветствую 🌷! Пусть ваша принцесса растет здоровой и удачливой!!!", - написали пользователи Сети.
Напомним, жена победителя "Голосу країни" Сасанчина кардинально сменила образ
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