Жена 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина, Иванна, показала семейную идиллию, хотя ранее не могла сдержать негативные эмоции.

Роман Сасанчин в конце декабря прошлого года стал отцом, пишет Politeka.net. Певец старается помогать супруге, Иванне, с ребенком, но у него не всегда находится время.

На днях пара поссорилась из-за того, что артист не пришел домой на помощь. Об этом Иванна сообщила в Инстаграм, признавшись, что расстроилась и не хочет видеть мужа.

К счастью, молодые супруги нашли общий язык, и 27 января уже появились вместе. В их семье произошло важное событие - крещение дочки Элизабет. На видео девушка укачивала малышку под музыку. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Это безграничная любовь❤️", - написала жена Романа Сасанчина.

Публикация быстро собрала много просмотров и комментариев.

"Зайчики 😍 Элизабет просто няшка ❤️", "Поздравляю с Крещением Доченька❤️❤️❤️ Вы Красавицы❤️❤️❤️🔥🔥🔥", "Очень красивые 😍😍😍 красавицы😍😍👏👏❤️❤️", "Приветствую 🌷! Пусть ваша принцесса растет здоровой и удачливой!!!", - написали пользователи Сети.

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