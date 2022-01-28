Как передает Politeka.net, Дженнифер Лопес провела дома несколько недель с семьей, после чего решила наконец-то приступить к съемкам. Она уже успела появиться в рекламе одежды для тренировок, заявить о новом концерте и рассказала о планах на этот год. В этот же раз артистка скорее обратила внимание на себя внешним видом.

Дженнифер выбрала удобный серый костюм без принтов и дополнительных украшений, светлые кроссовки на низкой платформе, такую же куртку в тон и кофту для завершения образа. Причем далеко не спортивный лук был в центре внимания.

Поклонники обратили взгляд на недовольное выражение лица Дженнифер, которая позировала с длинными накладными волосами и скривилась, повернув голову в сторону от камеры. Как можно заметить, Дженнифер выбрала также яркий макияж с красной помадой.

До этого артистка решила показать трендовый лук для рекламы нового образа, поэтому не стала рассказывать, для чего так нарядилась. Как можно заметить, Лопес решила также надеть парик и сменила прическу.

В целом, образ состоял из свитера, украшенного пайетками, а также широких брюк-клеш, а дополнила свой образ исполнительница ботинками в тон и маленькой сумочкой.

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