Как передает Politeka.net, Алекс Топольский стал главным героем нового 12-го сезона проекта "Холостяк".

Как известно, уже весной украинцы смогут увидеть его на телеэкранах. На своей странице в Инстаграм Топольский показал кадр со съемок проекта и заинтриговал тем, что будет происходить в новом сезоне.

"Пафос и гламур уже не в моде. Искренность и аутентичность - новый тренд", — заинтриговал высказыванием Алекс Топольский.

Под фото поклонники оставили множество комментариев, где обсудили новый сезон: "Ну, да, все меньше и меньше, наверное, денег выдают на проект. Вот и до аутентичности докатились В музеях прыкладного мыстецтва будут свидания😂 В прошлой Холостячке тоже на задворках снимали. Скоро все в павильоне будет происходить, только декорации будут менять, а дальше все снимать на зелёном фоне будут", "И натуральность, надеюсь надутых будет мало", "Повернувшись спиной ко всем претенденткам. Это намёк 😉?".

Ранее сообщалось, "Опять 50 оттенков серого": новый "Холостяк" Топольский нарвался на критику из-за образа в трейлере шоу

Также, новый "Холостяк" Топольский после завершения съемок показал фото, которое говорит о многом: "Эх, влюбился"

Politeka рассказывала, новый "Холостяк" Топольский показал, на что готов ради работы, раздевшись в снегопад: "В этот раз..."



