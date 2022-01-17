Актриса Снежана Бабкина, жена звездного супруга Сергея Бабкина, показала, как ее радует муж с самого утра.

Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина является успешной украинской актрисой, а также участвовала в шоу "Танці з зірками", где танцевала с супругом Сергеем Бабкиным. Паре удалось занять только пятое место по итогам сезона. Недавно стало известно, что Сергей был не верен супруге, но паре удалось это пережить. Снежана также обожает йогу и спорт, а также ведет активно страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Снежана лежала в постели и держала большой букет тюльпанов. Актриса улыбалась, делясь своей радостью с фанатами.

"Тюльпаны утром в постель!

А за что?

Просто так!

Всем прекрасной недели", - написала Снежана под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Как здорово", "Это любовь", "Огонь"

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