27-летняя Репяхова, которая является концертным директором Павлика, похвасталась в своих "сториз" в Инстаграм заключением договора о покупке новенького автомобиля марки "Тойота", передает Politeka.net.
Катя подписывала бумаги, а ее муж снимал на телефон. Из обрывочной информации, которую предоставил консультант, можно расслышать, что машина 2022 года выпуска, гибрид (то есть приводится в движение одновременно двигателем внутреннего сгорания и электромотором), а также с премиум-комплектацией.
Необычным будет и цвет у авто, о чем сообщила Репяхова: "Белый перламутр🙏🥰".
Судя по всему, машину будут везти из-за границы. Предположительно, хозяйка сядет за руль новенькой иномарки не ранее лета.
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Ранее мы рассказывали, что бывшая жена Павлика танцовщица Лора Созаева заявила, что экс-супруг выселяет ее из четырехкомнатной квартиры в центре Киева, которую когда-то подарил. Апартаменты были куплены в кредит, который Павлик до сих пор выплачивает. В конце концов, певец решил продать эту квартиру, чтобы рассчитаться с долгами за нее, и начать копить на собственное жилье с новой женой (сейчас они с маленьким ребенком живут в арендованной двухкомнатной квартире).
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