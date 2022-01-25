55-річний український співака Віктор Павлік, вирішив зазирнути в минуле і показати, яким був у молодості разом зі своєю колегою Наталкою Могилевською.

Віктор Павлік народився в Полтавській області, і вже з ранніх років виявляв інтерес до музики, передає Politeka.net. Артист швидко освоїв гру на гітарі, а пізніше закінчив Київський національний університет культури і мистецтв.

В кінці 80-х співак став вокалістом і гітаристом групи "Анна-Марія" , саме завдяки їй про Віктора Павліка заговорила вся Україна.

Колектив став переможцем практично у всіх всеукраїнських та міжнародних фестивалях, і в 1994 році пісня «Ти подобаєшся мені» визнана кращим ліричним шлягером України.

Пік кар'єри артиста припав саме на кінець 90-их, коли він випустив перший сольний альбом «Шикидим».

Приблизно в цей час стала відомою і співачка Наталія Могилевська, хіти "В Киеве осень", "Ла-ла-ла", "Місяць" українці наспівують досі.

Саме той час вирішив згадати Віктор Павлік, опублікувавши знімок, на якому він позує в компанії Наталії Могилевської. Артисти веселилися разом, і співак додав кадру особливого запалу, показавши язик.

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