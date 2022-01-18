Катя Репяхова, четверта дружина українського співака Віктора Павліка, який зараз скандалить з колишньою з приводу купленої в кредит квартири, розкрила свої житлові умови.

Як відомо, колишня дружина 56-річного Павліка танцівниця Лора Созаєва повідомила, що екс-чоловік виселяє її з подарованої ним же чотирикімнатної квартири в Києві. Справа прийняла неабиякий оборот.

Квартира була куплена Павліком в кредит, який він обіцяв виплачувати, щоб не сталося. Тепер, виявляється, артистові не вистачає грошей, щоб утримувати нову сім'ю (тим більше, у них з Репяховою недавно народилася дитина) і одночасно виплачувати кредит. Тому співак хоче продати квартиру.

На тлі скандалу, в якому Репяхова бере активну участь, а часом навіть більше, ніж чоловік, Катя зізналася в "сторіз" в Instagram, де зараз живе з Павліком і сином.

"Не секрет, на арендованій. Спочатку жили в однокімнатній, зараз двокімнатній", - повідомила Репяхова.

До цього дружина Павліка коментувала ситуацію, відповідаючи на питання, куди вони збираються витратити гроші з продажу житла: "Гроші з квартири підуть на погашення кредиту, а весь залишок колишній дружині. Витрачати нічого)))... Так ми ще й поганими залишаємося. Але ми в будь-якому випадку будемо поганими. Тому не бачу сенсу втрачати 20-30 тисяч доларів".

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