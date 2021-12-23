Українські знаменитості отримали нагороди в різних номінаціях - відзначили Діму Монатіка, Машу Полякову, Настю Каменських та інших, читайте далі докладніше.

Програма "Зірковий Шлях" відзначила українських знаменитостей різними нагородами, пише Politeka.net. Про це повідомляється на сторінці шоу в Instagram. (Щоб подивитися повністю, доскрольте до кінця сторінки)

Так, Діма Монатік став переможцем в номінації "Завжди танцююча людина", Тіна Кароль - Скандал року, Оля Полякова і її дочка Маша - Королева в кіно року і подорослішала року відповідно, Настя Каменських - Дівчинка, яка рулить, Олег Винник - Найдовший тур року, Наташа Могилевська - Вчителька року, Вєрка Сердючка - навіть, якщо вам трохи за 30 року, і інші зірки.

За дві години пост зібрав сотні лайків і трохи коментарів.

"Тіна Кароль 🔥", " Олег Винник кращий ❤️❤️❤️❤️", "Хоробре серце Меловіна ❤️🔥 🙌", "Hardkiss заслуговують «рок року»)", "Рада за перемогу MELOVIN, Пивоварова і Тіни Кароль👏 😍", " Melovin дитину з пожежі виніс або врятував потопаючих? У чому хоробрість?",- написали користувачі Мережі.

Раніше повідомлялося, Кароль розповіла правду, чому кинула "Голос країни"

Також, гранд-фінал шоу "Маска", Данилко і Каменських не стримали криків, побачивши, хто переміг

Politeka розповідала, Тіна Кароль у незвичайному вбранні заінтригувала українців подарунком