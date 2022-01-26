Як передає Politeka.net, у відомого артиста Дмитра Монатіка нещодавно почався тур по Америці. Після нього музикант вирішив разом з дружиною і двома синами відпочити на Мальдівах. На цей раз Монатік поділився новими фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах музикант позує разом зі своєю дружиною-красунею Іриною Демічевою на сонячному пляжі.
Варто відзначити, що Дмитро Монатік і його дружина Ірина в легкому сарафані позують, сидячи в хатині.
Шанувальники артиста залишили йому безліч коментарів під публікацією: "З милим рай і в курені", "Ну які ж ви класні", "Супер", "Чудово і здорово", "Які веселі!", "Силует супер позитивний!", "Такі сильно красиві", "Пишаємося і надихаємося", "Даааа! Це вам не - ніч вулиця ліхтар аптека!", "Клас!) тільки губки у всіх обвітрені трохи", "Останнє фото вогонь", "Круті", "Класні".
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