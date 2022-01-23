Діма Монатік після гастролей по Україні й за кордоном відправився з сім'єю на Мальдіви, пише Politeka.net. Артист, з дружиною Іриною і синами Платоном і Данилом, добре проводять час в райському містечку.
У своєму Instagram співак опублікував відео, як пірнає в басейн з дітьми і "кричить" під водою. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). Кадри вийшли яскравими і веселими.
"Тому що ми ваші друзі!!! Поринули у відпочинок!!!", - написав Діма Монатік.
Відео всього за годину зібрало майже 40 тисяч переглядів і багато коментарів.
Біда трапилася з екс-коханцем Пугачової: що з ним зараз, з'явилося відео
Чоловік Каменських Потап повідомив українцям про трагедію з відомим коміком: "Він був епохою"
Екс- "Холостяк" Заливако зобразив Анну Богдан у ліжку: "перший день спільного життя"
Ектор Хіменес-Браво, Дантес та інші задивилися на фігуру Каменських в бікіні: "зебра"
"Шкодували і не повідомляли": з'ясувалися кричущі подробиці трагедії з 11-річним Максимом
"Шалені хлопці ❤️❤️❤️❤️", "Кааааааайф🔥 🔥 🔥 🔥"," Ахахахах кращі хлопці", " клааассс😍 😍 😍 😁 😁 😁", "які Класні😍", " пацани ваще хлопці😍 😍 😍"," 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 ",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, дружина Діми Монатіка вирішила показати фото з райського містечка на Мальдівах.
"Мій кокон перезавантаження на найближчі дні P. S. Вибачте,якщо не завжди зможу відповідати вчасно. Прийшов час відпочити 🦥", - написала вона в пості Instagram.
Нагадавши, дружина Монатіка зробила несподівану заяву про свого чоловіка
Також Politeka повідомляла, що дружина Монатіка не стримала емоцій у найзнаменитішому місці Нью-Йорка
А ще Politeka писала, що Монатік вперше вивів на сцену своїх дітей і викликав заздрість у Нікітюк