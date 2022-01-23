Український співак, екс-суддя шоу "Голос країни", Діма Монатік, відмінно провів час з дітьми, і вирішив показати у своєму Instagram відео веселощів.

Діма Монатік після гастролей по Україні й за кордоном відправився з сім'єю на Мальдіви, пише Politeka.net. Артист, з дружиною Іриною і синами Платоном і Данилом, добре проводять час в райському містечку.

У своєму Instagram співак опублікував відео, як пірнає в басейн з дітьми і "кричить" під водою. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). Кадри вийшли яскравими і веселими.

"Тому що ми ваші друзі!!! Поринули у відпочинок!!!", - написав Діма Монатік.

Відео всього за годину зібрало майже 40 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Шалені хлопці ❤️❤️❤️❤️", "Кааааааайф🔥 🔥 🔥 🔥"," Ахахахах кращі хлопці", " клааассс😍 😍 😍 😁 😁 😁", "які Класні😍", " пацани ваще хлопці😍 😍 😍"," 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, дружина Діми Монатіка вирішила показати фото з райського містечка на Мальдівах.

"Мій кокон перезавантаження на найближчі дні P. S. Вибачте,якщо не завжди зможу відповідати вчасно. Прийшов час відпочити 🦥", - написала вона в пості Instagram.

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