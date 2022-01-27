Як передає Politeka.net, екс-дружина популярного артиста DZIDZIO - Slavia (Ярослава Притула) на новорічні свята вирушила далеко за межі України. Зараз співачка досі відпочиває на Кубі. Вона вирішила на своїй сторінці в Instagram поділитися сумними кадрами, як живуть в цій країні місцеві жителі.

"Якщо біля аптеки немає черги, значить там нічого немає. Порівняйте цю вітрину, заповнену сувенірним посудом, з нашими. Зараз в наявності пластир і трави", - розповіла Slavia.

"Там, де є товар - черги. Біля магазину оптики теж черга. Скрізь черга", - описала словами те, що відбувається на Кубі співачка.

Нагадаємо, що раніше Slavia поділилася головними фактами про Кубу, які змогла з'ясувати за час, поки там відпочиває. Співачка заговорила про дефіцит продуктів і про те, як важко кубинським жителям.

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