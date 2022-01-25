Володимир Остапчук вже кілька років будує відносини з нотаріусом, яка також займається танцями, передає Politeka.net. Зірки багато розповідають про своє життя в Instagram, і показують їх побут.
У нових сторіс телеведучий вирішив показати кохану вдома - в простому одязі і без макіяжу. Красуня лежала на дивані в спортивному костюмі і шкарпетках.
"У мене втрата натхнення, мотивації, і я відчуваю, що мені потрібні зміни", - поскаржилася дружина Володимира Остапчука.
За словами Христини, вона хоче багато всього робити, але при цьому вона не рухалася з місця.
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"Томути лежиш на дивані? Я придумав тобі класні ліки - вінчик я вже відкрив", - поділився артист.
Зазначимо, Христина і Володимир Остапчуки зараз будують власний будинок в одному з елітних селищ під Києвом, а поки пара живе в квартирі.
За словами дружини телеведучого, чоловік оплачує все, що стосується облаштування власного гніздечка, а вона взяла на себе інші витрати. Водночас Христина зізналася, що вклала в будівництво будинку деяку частину грошей.
Нагадаємо, дружина ведучого "Маски" Володимира Остапчука Христина готується до материнства
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