Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 37-річний український шоумен, телеведучий Володимир Остапчук, який вів популярні шоу "Маска" та "Співають всі", а також зняв комедію "Любов і блогери", часто розповідає шанувальникам про свій день.
Цього разу Остапчук разом із другою дружиною Христиною Горняк вирішили відправитися у свій особняк, який вони будують в елітному селищі під Києвом.
"Ми були поруч і вирішили пройтися глянути, як будиночок зимує, плюс накреслити план літнього будиночка в дворі", - пояснив Володимир Остапчук.
Ведучий "Маски" та "Співають всі" зауважив, що їхній будинок буде в тихому місці і вони з дружиною Христиною вже дуже хочуть переїхати.
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Потім Остапчук показав свій недобудований особняк, у якому вже вставили вікна.
Зауважимо, що Володимир Остапчук та Христина Горняк зараз живуть у Києві, але часто їздять у котеджне містечко Золоче Прованс у селі Вишеньки на Київщині, де будується їхній особняк. За словами телеведучого, вони вже навіть встигли познайомитися з майбутніми сусідами.
Раніше Politeka повідомляла, що дружина ведучого шоу "Маска" Остапчука показала своїх майбутніх сусідів: "Шикарний вечір".
Нагадаємо, що "Любов і блогери": Остапчук зачарував рідкісним знімком з мамою, на яку дуже схожий.
Також Politeka писала, що народний артист ущент розніс нову комедію з Ольгою Сумською і Трінчер: "Коли відповідальність включиться?".