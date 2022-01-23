Відомий український телеведучий Володимир Остапчук разом з другою дружиною Христиною Горняк відправилися у недобудований будинок, який вони зводять під Києвом.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram 37-річний український шоумен, телеведучий Володимир Остапчук, який вів популярні шоу "Маска" та "Співають всі", а також зняв комедію "Любов і блогери", часто розповідає шанувальникам про свій день.

Цього разу Остапчук разом із другою дружиною Христиною Горняк вирішили відправитися у свій особняк, який вони будують в елітному селищі під Києвом.

"Ми були поруч і вирішили пройтися глянути, як будиночок зимує, плюс накреслити план літнього будиночка в дворі", - пояснив Володимир Остапчук.

Ведучий "Маски" та "Співають всі" зауважив, що їхній будинок буде в тихому місці і вони з дружиною Христиною вже дуже хочуть переїхати.

Потім Остапчук показав свій недобудований особняк, у якому вже вставили вікна.

Зауважимо, що Володимир Остапчук та Христина Горняк зараз живуть у Києві, але часто їздять у котеджне містечко Золоче Прованс у селі Вишеньки на Київщині, де будується їхній особняк. За словами телеведучого, вони вже навіть встигли познайомитися з майбутніми сусідами.

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