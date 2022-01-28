Відомий телеведучий Володимир Остапчук полетів з України, залишивши дружину одну - куди саме він полетів - невідомо, але зимовою погодою похвалився і там.

Володимир Остапчук багато працює і буває в різних країнах, передає Politeka.net. У своєму Instagram телеведучий розповідає про пересування і професійні успіхи.

У сторіс зірка показав кадри з нової подорожі. Володимир Остапчук сфотографував сидіння в літаку.

"Мило говорю з сусідами", - пожартував Володимир Остапчук.

Також телеведучий запропонував вгадати країну по таксі, в якому грала східна музика.

Крім того, Володимир Остапчук зняв сніг з ілюмінатора.

"А тут зима норм така", - написав телеведучий.

Зазначимо, дружина зірки, Христина, у своєму сторі опублікувала фото порожнього ліжка.

"Доброго ранку! Почну Ранок з того, що прокидатися без свого ❤ - це не так тепло. Вова поїхав, так що режим "сумувати" включений! Розставання - це як і сумно, але, так і корисно!",- написала дівчина.

Зазначимо, Володимир і Христина Остапчук одружилися у 2020 році, до цього телеведучий перебував у шлюбі з Оленою Войченко, яка народила двох дітей.

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