Володимир Остапчук багато працює і буває в різних країнах, передає Politeka.net. У своєму Instagram телеведучий розповідає про пересування і професійні успіхи.
У сторіс зірка показав кадри з нової подорожі. Володимир Остапчук сфотографував сидіння в літаку.
"Мило говорю з сусідами", - пожартував Володимир Остапчук.
Також телеведучий запропонував вгадати країну по таксі, в якому грала східна музика.
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Крім того, Володимир Остапчук зняв сніг з ілюмінатора.
"А тут зима норм така", - написав телеведучий.
Зазначимо, дружина зірки, Христина, у своєму сторі опублікувала фото порожнього ліжка.
"Доброго ранку! Почну Ранок з того, що прокидатися без свого ❤ - це не так тепло. Вова поїхав, так що режим "сумувати" включений! Розставання - це як і сумно, але, так і корисно!",- написала дівчина.
Зазначимо, Володимир і Христина Остапчук одружилися у 2020 році, до цього телеведучий перебував у шлюбі з Оленою Войченко, яка народила двох дітей.
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