Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем в своем Instagram 40-летняя украинская артистка балета, прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар часто делится с поклонниками подробностями своей жизни.
Так, в этот раз балерина решила показать, что ждало ее дома после возвращения из Франции, где она гастролировала вместе с мужем Александром Стояновым. Кухар показала поклонникам своего домашнего любимца - собаку породы мальтипу, которую Стоянов подарил на 7-летие дочери.
"Мама балерина вернулась домой, а тут... Тадам, поперечный шпагат, цветы. Зайчик, ну что ты делаешь скажи, пожалуйста?",- сказала Катя и показала собачку, которая лежала возле красивого букета.
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Ранее Politeka сообщала, что Екатерина Кухар обратилась к украинцам с неожиданной просьбой: "Если бы несколько лет назад...".
Напомним, что Кухар неожиданно припомнила Поляковой их острый конфликт на паркете: "С чего все начиналось...".
Также Politeka писала, что Остапчук, Шоптенко, Санина и другие звезды поздравили Кухар с важной датой: "Ты прекрасна".