Як повідомляє Politeka.net, популярна українська балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар з нагоди свого 40-річчя опублікувала в Instagram ефектні кадри, і тут же в коментарях почала приймати привітання від зіркових колег.

На нових знімках Катя відображена в цікавій образі, на ній ніби немає одягу, а голову прикрашає красивий пишний вінок з живих квітів. Волосся балерини акуратно укладені під вінком, а на її обличчі елегантний макіяж, вона впевнено дивиться в камеру.

У підписі до фото Кухар написала: "Ну, здрастуйте, 40! Не такі вже ви і страшні". Шанувальники і зіркові колеги, серед яких Володимир Остапчук, Олена Шоптенко, Юлія Саніна, Христина Решетник, Наталія Холоденко, почали вітати балерину з її святом.

"З твоїм днем, зірочка", "З днем народження, Катюша!", "З Днем Народження, Краса", "З Днем народження, Катенька. Ти чудова. Від душі бажаю здоров'я найміцнішого і щастя безмежного! Обіймаю, захоплююся", "У мене в наступному році 40. Яка, як там?", "Катюша, З Днем Народження. Дорога, гармонії, натхнення і радощів. Любимо і передаємо привітання всією сім'єю", "Катенька, З Днем Народження!", "З Днем народження, прекрасна і велика Катерина!", "Катя, З Днем Народження Вас! Ви виглядаєте на 25, так тримати. Ви приклад і мотивація для багатьох дівчат", - пишуть в коментарях.

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