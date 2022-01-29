Тина Кароль в последнее время увлекается йогой больше, чем обычными тренировками.

Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль с наступлением нового года приступила к съемкам с новыми силами, причем исполнительница перед выходом новых работ решила сменить стиль. Сейчас Кароль успела дать несколько концертов и разрабатывает новую программу со своей командой.

Не забывает Тина также заниматься дома, чтобы поддерживать фигуру в оптимальной форме. Причем исполнительница перед днем рождения рассказала, что начала заниматься йогой давно, но сейчас уже практикует также специальные упражнения.

Тина хотела простоять на досках с гвоздями столько минут, сколько ей лет. Однако из-за недостаточной практики артистка занимается постепенно и стоит на специальных досках по 15 минут с перерывами. Также, как можно заметить в Стори, любит Тина и упражнения с гимнастическими элементами.

Также впервые за долгое время решила показать свои будни - как проходит ее день, чем она занимается в поездках, какой бывает до концертов и после. Причем исполнительница не стала комментировать неожиданный пост. Как правило, на ее странице в Инстаграм лишь постановочные кадры.

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