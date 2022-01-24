Як передає Politeka.net, популярний артист Дмитро Монатік після новорічних свят відправився відпочивати з сім'єю на Мальдіви.

Його дружина - Ірина Демічева похвалилася розкішним відпочинком серед піску і пальм, показавши себе у відкритому вбранні. Варто відзначити, що дружина Монатіка підтримує свою фігуру в ідеальній формі, що відмінно видно на фото.

"Людина дивовижна за своєю природою.😑Спочатку дуже багато працює і сильно мріє відпочити, коли нарешті настає такий довгоочікуваний момент перезавантаження 🌴, ще й в таких райських місцях планети, голова забита мільйоном думок 😵 💫 😵 питань🤯 ...вчуся насолоджуватися моментом", — поділилася Ірина Демічева.

Шанувальники дружини артиста залишили безліч коментарів під фото: "Яка красива", "Як можна бути при цьому такою ось хот!!", "Яка ж ви красива", "Красиво виглядаєте", "Ти прекрасна, я дивуюся що у світі є такі дівчата", "Такі ноги".

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