Відома українська телеведуча Леся Нікітюк в сльозах розповіла шанувальникам, що її єдина кімнатна рослина чомусь загинула, що дуже сильно її засмутило.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram, де за нею стежать майже чотири мільйони людей, відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка на Новому каналі веде шоу "Хто зверху?" разом з Сергієм Притулою, часто розповідає своїм шанувальникам про свої будні та ділиться планами.

Цього разу засмучена Леся пожалілася шанувальникам, що її єдиний кактус загинув.

"Ну за що? Помер мій масік…", - сказала телеведуча.

Леся Нікітюк зауважила, що це кактус був її єдиною кімнатною рослиною. Ба більше, за 8 років ні одна з рослин не вижила в домі ведучої.

Зауважимо, що телеведуча Леся Нікітюк родом з Хмельницького, куди часто їздить в гості, але вже багато років живе в Києві. В одному з інтерв'ю вона зізналася, що нещодавно придбала своє невелике житло в столиці.

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Нагадаємо, що засмучена Леся Нікітюк поскаржилася на невдачу після приїзду до Києва: "Ламатиме двері".

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