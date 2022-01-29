Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram, де за нею стежать майже чотири мільйони людей, відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка на Новому каналі веде шоу "Хто зверху?" разом з Сергієм Притулою, часто розповідає своїм шанувальникам про свої будні та ділиться планами.
Цього разу засмучена Леся пожалілася шанувальникам, що її єдиний кактус загинув.
"Ну за що? Помер мій масік…", - сказала телеведуча.
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Леся Нікітюк зауважила, що це кактус був її єдиною кімнатною рослиною. Ба більше, за 8 років ні одна з рослин не вижила в домі ведучої.
Зауважимо, що телеведуча Леся Нікітюк родом з Хмельницького, куди часто їздить в гості, але вже багато років живе в Києві. В одному з інтерв'ю вона зізналася, що нещодавно придбала своє невелике житло в столиці.
Раніше Politeka повідомляла, що "Холостяк" Заливако, танцюрист Полякової, Андре Тан та інші задивилися на Нікітюк: "Виходь заміж вже".
Нагадаємо, що засмучена Леся Нікітюк поскаржилася на невдачу після приїзду до Києва: "Ламатиме двері".
Також Politeka писала, що Нікітюк в яскравому боді збентежила одружених Притулу і Юрія Ткача: "Стиліст знайшов варіант".