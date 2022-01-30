Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram украинский теле- и радиоведущий, друг популярной певицы Тины Кароль Слава Демин, который вел бэкстейдж одного из сезонов шоу "Голос країни", часто показывает поклонникам свою жизнь и делится фотографиями и видео.

На этот раз Демин рассказал поклонникам, что впервые в жизни попробовал морской деликатес - устрицы, и признался, что в целом ему понравилось.

"Ребята, ваше здоровье! Вы знаете, вкус, кто не пробовал устрицы, такой интересный. Ощущение будто ты съел такой кисловатый гриб. Ну не плохо, я думал, будет хуже", - поделился впечатлениями Демин.

Поклонники написали комментарии, но не все оценили.

"Люди ешьте борщ, ему замены нет, кроме этой гадости. Не ел и не буду. Это все понты", "Если честно, то фигня 😂 Два раза пробовал, хотел понять, в чем крутезна? Так и не понял", "Я не пробовала, и честно, не хочется даже", "Обожаю! И разные сорта - разные по вкусу! Какие-то слаще, какие-то соленее, какие-то более "морские" и т.д.", "Я пробовала, но мне на вкус был прямо как рыба речная с кислинкой, но это очень вкусно 😍 ", "А мне вкус сырой рыбы, второй раз не хочу", - написали в сети.

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