Відомий український теле- та радіоведучий Слава Дьомін, який нещодавно похизувався манікюром з наліпками, вирішив різко відповісти своїм хейтерам та поділився новою світлиною.

Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий український теле- та радіоведучий, друг співачки Тіни Кароль Слава Дьомін, який веде шоу на YouTube "Слава+", похизувався новим манікюром. Телеведучий вирішив йти в ногу з часом та зробив мінімалістичний та трохи непристойний манікюр: на середньому та мізинному пальці були наклеєні наліпки.

До того ж, на експеримент зважився й син ведучого Влад.

Треба сказати, що не всі сприйняли ідею Дьоміна позитивно, але Слава вирішив різко та з гумором відповісти на хейт. Він опублікував світлину з вбиральні.

"Після деяких коментарів в особисті після минулих сторіс, треба піти скинути вантаж хейту", - написав Слава Дьомін.

Раніше Politeka повідомляла, що улюбленець Тіни Кароль Дьомін похвалився непристойним манікюром: "Треба бути в тренді".

Нагадаємо, що Анна Трінчер вперше після пластики вийшла в люди, Слава Дьомін все показав: "Тепер все можна...".

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