Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram відомий український теле- та радіоведучий, друг співачки Тіни Кароль Слава Дьомін, який веде шоу на YouTube "Слава+", похизувався новим манікюром. Телеведучий вирішив йти в ногу з часом та зробив мінімалістичний та трохи непристойний манікюр: на середньому та мізинному пальці були наклеєні наліпки.
До того ж, на експеримент зважився й син ведучого Влад.
Треба сказати, що не всі сприйняли ідею Дьоміна позитивно, але Слава вирішив різко та з гумором відповісти на хейт. Він опублікував світлину з вбиральні.
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"Після деяких коментарів в особисті після минулих сторіс, треба піти скинути вантаж хейту", - написав Слава Дьомін.
Раніше Politeka повідомляла, що улюбленець Тіни Кароль Дьомін похвалився непристойним манікюром: "Треба бути в тренді".
Нагадаємо, що Анна Трінчер вперше після пластики вийшла в люди, Слава Дьомін все показав: "Тепер все можна...".
Також Politeka писала, що відомий ведучий засвітив найголовнішу жінку нового "Холостяка" Топольського: як її звати та хто вона.