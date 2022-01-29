Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram известный украинский теле- и радиоведущий, шоумен Владимир Остапчук, который стал режиссером комедии "Любовь и блогеры", рассказал о своей поездке в Канаду, где жил с 2017 по 2019 год.
Так, Остапчук рассказал, что прилетел в Торонто на выходные, но там объявили локдаун, поэтому он не может никуда пойти.
"Прилететь на выходные в Торонто, чтобы сидеть в отеле, потому что здесь до понедельника локдаун", - рассказал Остапчук.
Ведущий рассказал, что планировал улететь в Нью Йорк на два дня, ведь в Торонто все закрыто, но не сделал этого, потому что там прогнозируют буран.
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"Хотел улететь в Нью Йорк на два дня, в Торонто все равно все закрыто, даже кафе "на вынос", при -17 °C , ха-ха, но не взял билеты", - рассказал Владимир.
Ранее Politeka сообщала, что жена ведущего "Маски" Владимира Остапчука собралась на обед с другим, пока он в отъезде: "Довольна".
Напомним, что Остапчук внезапно рванул в Канаду без жены, Горняк высказалась: "А меня предупреждали, что...".
Также Politeka писала, что трижды вакцинирован Остапчук получил результаты теста на коронавирус: "Как же я замаялся".