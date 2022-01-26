Відомий телеведучий і шоумен Володимир Остапчук, який розлучився дружиною і знову одружився на своїй новій обраниці показав, як проводить час з сином.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий, ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук, який після розлучення з Оленою Войтенко одружився з новою обраницею Христиною Горняк показав, як проводить час з сином. Зірковий красень опублікував у своїх Instagram-сторіс кадри з маленьким сином Еваном, і показав, як проходила їх недавня зустріч. Варто зазначити, що, судячи з цих кадрів, хлопчик зростає справжньою копією зіркового батька.

На кадрах видно сина телеведучого, спочатку він стоїть в під'їзді, а за тим вже на засніженому дитячому майданчику.

"Був у Емілії, тепер до Евана. Скучив страшно", - підписав першу сторіс Володимир.

На другому кадрі він показав сина, який повільно ходить по бортику пісочниці. "Подумай над своєю поведінкою", - звертається батько до маленького сина. На це хлопчик не розгубився і відповів: "Це ти подумай". Ці ж слова Остапчук продублював у підписі до сторіс.

На ще одному кадрі телеведучий ходить по дитячому майданчику і кличе сина Евана, але того ніде не видно. У якийсь момент Володимир знаходить сина з ще однією дитиною під гіркою, вони ніби сховалися там.

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