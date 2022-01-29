Как передает Politeka.net, Ани Лорак уже давно не рассказывает о своей личной жизни и избегает темы о своем бывшем муже. Мурат Налчаджиоглу развелся с артисткой по ее требованию после публичной измены. Более того, несмотря на это пара сохранила дружеские отношения ради ребенка и сам мужчина часто забирает дочь на отдых или приезжает к ней и Каролине.
Недавно Мурат объявил о своем намерении жениться во второй раз. Избранницей экс-мужа Лорак стала молодая девушка-стилист, которая занимается профессиональным макияжем. Она не комментирует отношения с мужчиной, но часто показывает его на фото.
Недавно пара посетила светское мероприятие, где хорошо провела время. Для появления на публике Лилия выбрала довольно смелый образ.
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«Только дошли руки выставить фото с вчерашней встречи 💃🏻 Как вам мой образ ?😁» - пишет Лилия под кадрами.
В сети отреагировали:
«Оууу Лилек, ти sexi🔥🔥; Это оооочень красиво 😍; роскошная🔥😍; Шикарна🔥; Огонь🔥Ох какая 🔥; Бомбезна; Бесподобная красавица, но Лиля, все таки хочется фото без ретуши, натуральное, вы такая молодая красивая и стройная ретушь ещё рановато».
Недавно Налчаджиоглу вернулся в Киев с отдыха со своей молодой невестой Лилией. Пара отдыхала в Занзибаре, поэтому редко рассказывала о себе.
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