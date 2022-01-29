Надя Дорофєєва, яка була солісткою групи "Время и Стекло", показала стильний образ, похвалившись фігурою в обтягуючому вбранні.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є успішною українською співачкою та колишньою солісткою гурту "Время и Стекло". Артистка зараз зайнята активно сольною кар'єрою, а також бере участь в якості судді в проекті "Голос країни", де зі своїм підопічним Сергієм Лазановським стала переможцем в минулому році. Також зірка веде блог в Instagram, де цього разу похвалилася новим образом.

На фото Надя була у водолазці і джинсових штанях. Образ зірка доповнила стильними кросівками. Артистка зробила селфі позуючи перед дзеркалом.

"Змусити себе одягатися взимку в обтягуюче-цілий виклик для мене. А потім така дивлюся і подобається...",- написала Дорофєєва.

А до цього Надя зробила репост своєї фотографії, на якій стояла в білих трусиках і блузі.

"І ніхто не винен, що втрачали ми контроль...",- починалася публікація.

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